«Биткоины» уличили в нарушении базового закона экономики

Торговля криптовалютой «биткоины» на электронных биржах Mt Gox и Bitstamp заставила экспертов усомниться в действенности закона «единой цены», который является одним из базовых экономических постулатов. Об этом сообщил сайт журнала Forbes, передает lenta.ru.

Закон «единой цены» гласит, что на различных торговых площадках или в разных государствах цены на одинаковые товары должны быть равными при условии отсутствия транспортных и транзакционных издержек.

В Forbes обратили внимание на то, что «биткоины» торгуются на специализированной бирже Mt Gox по курсу на 12% дороже, чем на Bitstamp — 145 против 129 долларов США за один «биткоин». Ранее разница в курсах (спрэд) на двух площадках не превышала двух процентов. Она начала увеличиваться в пользу Mt Gox в мае 2013 года, когда правительство США обвинило компанию в незаконных денежных операциях и конфисковало часть активов Mt Gox. В июне торговая площадка запретила вывод из нее средств в долларах. При этом участники торгов по-прежнему могут приобретать «биткоины» в обмен на доллары. Отсутствие возможности перевести средства обратно в доллары приводит к тому, что участники Mt Gox вынуждены тратить их на покупку криптовалюты. Это увеличивает спрос и приводит к повышению стоимости «биткоинов».

В идеальных экономических условиях клиенты должны были предпочесть менее проблемный ресурс Bitstamp, однако в реальности этого не происходит. Среди причин популярности Mt Gox в Forbes назвали стремление части трейдеров обыграть своих соперников, сыграв на выгодном курсе, а потом, при возможности, обменять «биткоины» на доллары, неопытность новичков и вероятную нечестную игру самой площадки, которая может позволять части трейдеров свободно выводить доллары из системы.

«Биткоины» были запущены в 2010 году как электронная валюта без единого центробанка. «Биткоины» создаются в процессе вычисления хеш-функции с помощью специального программного обеспечения. Этот процесс получил название «майнинга». В мире насчитывается лишь несколько магазинов, которые принимают к расчету «биткоины», в то время как в некоторых государствах их использование поставлено вне закона.