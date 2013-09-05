МВФ выделит Пакистану 6,6 млрд долл. кредита

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в среду трехлетнюю программу кредитной поддержки Пакистана в объеме 6,64 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, передает ИТАР-ТАСС.

По свидетельству МВФ, достигнутые договоренности призваны "поддержать программу экономических реформ", реализуемую Пакистаном с целью обеспечения "инклюзивного роста". Нынешнее решение совета директоров МВФ позволяет Исламабаду получить первый транш займа в размере порядка 544,5 млн долларов, пояснила пресс-служба. Как она уточнила, в дальнейшем средства будут ассигноваться равными долями в течение срока действия программы. Выделение этих денег будет утверждаться по итогам ежеквартального обзора выполнения пакистанскими властями условий программы, отметил Фонд.

По оценке заместителя директора-распорядителя МВФ Немат Шафик, "Пакистан сталкивается с серьезными экономическими вызовами". Экономика страны на данном этапе демонстрирует "недостаточные темпы роста", подчеркнула она. С точки зрения специалиста, для обеспечения устойчивого роста пакистанскому правительству придется предпринять "краткосрочные макроэкономические меры", дополненные "существенными структурными и управленческими реформами".