В Санкт-Петербурге открывается саммит G20

В Санкт-Петербурге сегодня открывается саммит стран «Большой двадцатки». Лидеры 20 ведущих экономик мира помимо традиционных экономических тем планируют также обсудить ситуацию в Сирии.

Сирийский вопрос официально не включен в повестку форума, однако, о намерении выдвинуть эту тему на первый план уже заявили главы ряда стран и международных организаций. Так Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун собирается поговорить о проблеме беженцев, которых с развитием конфликта становится все больше.

Одной из главных тем экономической повестки дня саммита может стать первая в истории стран «Большой двадцатки» программа регулирования международных финансовых рынков за пределами традиционных банковских систем, сообщает корреспондент Радио Свобода. Кроме нее, участники форума обсудят реформу международного налогового законодательства, меры по борьбе с безработицей и планы ускорения экономического роста в мире.

Президент России Владимир Путин проведет сегодня несколько двусторонних встреч с лидерами Китая, Японии и Италии. Переговоров с президентом США Бараком Обамой у Путина не запланировано, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Справка. "Группа двадцати" (G20) - неформальный форум крупнейших экономик мира. В совокупности страны "Группы двадцати" представляют 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли.

Решение об организации международного форума "Группа двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков стран "Группы семи"в Вашингтоне 25 сентября 1999 года.

"Группа двадцати" была создана как инструмент кризисного реагирования глобального уровня в ответ на глобальный финансово-экономический кризис 2008 года.

В настоящее время статус постоянного члена "Группы 20" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" входят: Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Традиционно в саммитах лидеров "Группы 20"принимают участие ее постоянные члены, пять приглашенных стран и международные организации. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.

Доверенным лицом руководителя страны-члена "Группы 20" является шерпа. Шерпы выполняют важные задачи планирования, ведения переговоров на протяжении всего процесса подготовки саммита, координируют повестку дня, занимаются поиском консенсуса на самом высоком политическом уровне, готовят проекты декларации и другие сопутствующие документы для лидеров.