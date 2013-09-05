Отток капитала из Бразилии достиг максимума за 2013 год

По данным Центрального банка Бразилии, процесс оттока капитала из страны ускорился. В августе значение показателя достигло 5,85 млрд долл.

В июле отток капитала составил 1,45 млрд долл. Показатели за август 2013 г. для Бразилии стали самыми высокими с декабря 2012 года, сообщают Вести.ru.

Кроме того, объем оттока капитала в августе стал самым высоким для этого месяца за последние пятнадцать лет. На фоне азиатского финансового кризиса в августе 1998 г. из бразильской экономики ушли средства в размере 11,79 млрд долл. Ключевым фактором в этой ситуации остаются негативные настроения в отношении развивающихся рынков со стороны инвесторов.

Ожидания сворачивания программы монетарного стимулирования в США вкупе со слабыми темпами роста мировой экономики и низкими уровнями спроса в развитых странах продолжают оказывать заметное негативное влияние на экономику развивающихся стран и их инвестиционную привлекательность. В общем объеме оттока капитала на долю инвестиционных средств, покинувших Бразилию в августе, пришлось 3,99 млрд долл.

Это почти в три раза выше июльских показателей: в июле инвесторы вывели из Бразилии 1,34 млрд долл.