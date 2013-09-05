«Райффайзен Банк Аваль» опровергает информацию о смене главы правления

Входящий в группу крупнейших финучреждений «Райффайзен Банк Аваль» опровергает информацию о том, что глава правления банка Владимир Лавренчук может оставить свой пост.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

«Сведения относительно возможных изменений в руководстве «Райффайзен Банка Аваль» в ближайшее время не соответствуют действительности. Соответствующее заявление сделал и «Райффайзен Банк Интернациональ», австрийский акционер банка», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее информированный источник в банковских кругах сообщил УНИАН, что Лавренчук, с 2005 года возглавляющий правление "Райффайзен Банка Аваль", может оставить свой пост.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).