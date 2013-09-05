В России расходы бюджета могут сократить на 5%

Минфин предлагает равномерно сократить все расходы бюджета РФ на 5%, кроме обязательных социальных расходов, чтобы высвободить средства для финансирования приоритетных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает "ПРАЙМ".

"Расходы в целом урезаться не будут, потому что, согласно бюджетному правилу, расходы, утвержденные в трехлетнем бюджете, а это в первую очередь касается 2014-2015 годов, не уменьшатся. Поэтому, с учетом новых целей и задач, мы предлагаем бюджетный маневр - в первую очередь за счет равномерного сокращения всех расходов, за исключением нормативно обусловленных расходов, тех расходов, которые имеют обязательный характер - таких как пенсии, стипендии и т.д.", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы предлагаем сократить расходы на 5% практически по всем без исключения министерствам и ведомствам. Такой единый подход позволит собрать пул средств, который потом будет направлен на приоритеты, которые определит правительство в ближайшее время", - заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в среду в интервью "Первому каналу" и агентству Ассошиэйтед Пресс заявил, что необходимости в секвестре бюджета в России сейчас нет, однако некоторые расходы могут быть сокращены.