Банки сократили объем внешних заимствований на 709 млн долл.

За январь-июль 2013 года объем погашений внешних заимствований банковскими учреждениями превысил объем новых заимствований на 709 млн долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, объем средне- и долгосрочных внешних поступлений банков по кредитам и облигациям за январь-июль 2013 года составил 2,2 млрд долл., объем соответствующих погашений - 3,19 млрд долл., сальдо краткосрочных заимствований составило 281 млн долл.

По оценкам экспертов ассоциации, доля задолженности банков перед нерезидентами продолжает сокращаться и на начало августа составила 17,2%.

По мнению экспертов НАБУ, положительный эффект от уменьшения объема внешних заимствований выражается в снижении чувствительности банковской системы Украины к ситуации на международных финансовых рынках. С другой стороны, сокращая внешнюю задолженность, которая обычно имеет меньшую стоимость, финансовый сектор страны вынужден активнее привлекать ресурсы на внутреннем финансовом рынке, что в будущем может привести к некоторому росту стоимости таких ресурсов.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-июле текущего года составил 1,9 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составлял 0,3 млрд долл.

По информации Нацбанка, в июле второй месяц подряд платежный баланс сведен с дефицитом в 298 млн долл. за счет дефицита по статье «кредиты и облигации» (статья финансового и капитального счета) в 471 млн долл., дефицит по которой зафиксирован также второй месяц подряд. «Это обусловлено низким уровнем рефинансирования новыми привлечениями текущих выплат частного сектора. Чистые погашения банковского сектора составляли 121 млн долл., реального сектора – 191 млн долл. Сократилась также задолженность сектора общегосударственного управления на 159 млн долл.», - отмечается в сообщении регулятора.