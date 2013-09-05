Нацбанк одобрил слияние дочерних банков UniCredit Group в Украине (дополненная)

Национальный банк Украины одобрил слияние дочерних банков UniCredit Group в Украине - "УниКредит Банка" и "Укрсоцбанка".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Укрсоцбанка".

По информации пресс-службы, "УниКредит Банк" получил разрешение Национального банка на реорганизацию путем присоединения к "Укрсоцбанку" 3 сентября 2013 года.

Как уточнили в пресс-службе, с момента получения разрешения регулятора банки вступили в финальную стадию процесса интеграции, который полностью соответствует внутригрупповой стратегии долгосрочного присутствия группы UniCredit на рынке Украины. После получения этого разрешения "УниКредит Банк" имеет право начинать процесс миграции клиентов в "Укрсоцбанк", предлагая перейти на обслуживание в банк правопреемника.

Согласно сообщению “УниКредит Банка” в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в результате получения разрешения Нацбанка начала работу комиссия по проведению реорганизации в главе с Федерико Руссо, главой правления “УниКредит Банка”. Также в состав комиссии вошли глава правления “Укрсоцбанка” Грациано Камели и члены правления обоих банков Владислав Рашкован, Джакомо Волпи, Франческо Пузатери, Виктория Бороненко, Лариса Федяева.

Комиссия назначена на срок проведения реорганизации “УниКредит Банка”.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Укрсоцбанка» 5 августа утвердили стратегическое решение о присоединении "УниКредит Банка" к "Укрсоцбанку" путем реорганизации "УниКредит Банка", все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца 2013 года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.