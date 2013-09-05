На закрытии межбанка гривня понизилась к доллару

В четверг, 5 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до 8,1660/8,1685 грн/долл. с 8,1630/8,1670 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 10,7820/10,7910 грн/евро с 10,7605/10,7720 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2444/0,2449 грн/рубль с 0,2441/0,2446 на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4105 (-0,0290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3167/1,3169, а к 15:00 повысились 1,3206/1,3208

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1470/8,1550 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,7275/10,7440 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2434/0,2439 грн/рубль.