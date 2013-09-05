Лавренчук опроверг информацию об уходе из «Райффайзен Банка Аваль»

Глава правления входящего в группу крупнейших финучреждений «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук опроверг информацию о том, что может оставить свой пост.

Об этом банкир написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Должен Вас проинформировать, что вчерашняя интернет-новость относительно моего увольнения не соответствует действительности, о чем сегодня есть официальное подтверждение от “Райффайзен Банка Интернациональ”. Одновременно мы получили хорошую оценку. Это хорошая новость. Надеюсь, что этим никого не разочаровал...», - написал Лавренчук.

Ранее информированный источник в банковских кругах сообщил УНИАН, что Лавренчук, с 2005 года возглавляющий правление "Райффайзен Банка Аваль", может оставить свой пост. Также эта информация появилась в ряде интернет-изданий.

В то же время, пресс-служба банка в официальном сообщении опровергла эту информацию, сообщив, что сведения относительно возможных изменений в руководстве «Райффайзен Банка Аваль» в ближайшее время не соответствуют действительности.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).