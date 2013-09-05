Парламент принял закон об упрощении регистрации налогоплательщиков

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» относительно упрощения регистрации лиц как налогоплательщиков».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 356 из 408 народных депутатов Украины, присутствующих в сессионном зале.

Законом предусмотрена возможность подачи заявления о добровольной регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость и/или избрании упрощенной системы налогообложения государственному регистратору как приложения к регистрационной карточке, которая подается для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Согласно закону, в органы государственной налоговой службы одновременно со сведениями регистрационной карточки на проведение государственной регистрации юридического лица и физического лица-предпринимателя передается электронная копия заявления об избрании упрощенной системы налогообложения и/или заявления о добровольной регистрации как плательщика налога на добавленную стоимость, изготовленная путем сканирования, если такие заявления прилагаются к регистрационной карточке.