Комитет ВР рассчитывает получить проект бюджета-2014 до 15 сентября

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил ориентировочный график рассмотрения проекта Закона Украины о государственном бюджете на 2014 год, согласно которому документ должен поступить в парламент не позднее 15 сентября, что соответствует регламенту бюджетного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 5 сентября, на заседании Комитета.

Как отметил в ходе заседания глава парламентского комитета Евгений Геллер, график разработан с учетом календарного плана работы третей сессии Верховной Рады 7-го созыва и после одобрения он будет направлен главе парламента.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о вероятных базовых параметрах бюджета, Геллер отметил: «Сейчас никто не скажет параметров. Но завтра будет час правительства в парламенте – можно будет задать вопрос министру или заместителю». По его словам, в ситуации, когда парламентарии до сих пор не видели бюджетных наработок Минфина, отчасти виноваты сами народные депутаты. «Кто не проголосовал в Раде за это (бюджетную резолюцию - УНИАН), тот сам сделал Минфину одолжение. Если раньше мы могли ссылаться на то, что проголосовали (согласно параметрам бюджетных резолюций - УНИАН), то теперь нам подадут на рассмотрение то, как они (Минфин - УНИАН) видят это (бюджетный проект - УНИАН)», - сказал Геллер.

В то же время, народный депутат от Коммунистической партии, первый заместитель главы бюджетного комитета Оксана Калетник подчеркнула, что текущая ситуация вокруг бюджета-2014 говорит о чудовищной безответственности властей. «Как можно расценивать ситуацию? Если все решится в темную, а времени на то, чтобы прочесть материал, не останется, то это ни к чему хорошему не приводит», - сказала Калетник в комментарии УНИАН.

По ее словам, парламент все больше теряет свою значимость. «Видя, как сегодня дожимаются многие вопросы, Рада все больше и больше начинает играть роль свадебных генералов. Хорошо это или плох - расценит история, но коль скоро мы говорим о демократии, то надо понимать, что в эйфории можно пребывать до определенного момента», - уверена парламентарий. - «У нас отсутствуют макропоказатели. А это ведь не пустой звук. Мы не имеем ключевого макропоказателя – ВВП. Какой прогноз может быть? И не имея базовой цифры, как можно прогнозировать доходы и расходы? Получается, что мы от года к году плюсуем к сумме, которую от года к году не выполняем. Можно долго думать о том, что страну не разорить, но конец приходит всегда. Особенно сегодня, когда мировая экономика требует ответственности, четкости и прозрачности», - сказала Калетник, добавив, что бюджет – это не только смета существования страны, но и ее безопасность.

В свою очередь, народный депутат Украины от Партии регионов, заместитель главы Комитета Александр Волков отметил, что все идет в рамках закона. «К 15 сентября должен быть проект бюджета – это 100%», - сказал он.

Однако, отвечая на вопрос, видели ли члены Комитета проект бюджета, Волков сказал: «Нет. Но он для того нам и передается 15 числа, чтобы посмотреть. Мы проголосовали только за бюджетную резолюцию – параметры бюджета. 15 числа у нас должен быть бюджет, и тогда я отвечу на все вопросы. Все идет в рамках закона».

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

В апреле Кабинет министров представил проект бюджетной резолюции, учитывающий прогноз на дефицит бюджета 2014 года на уровне 3% ВВП, рост ВВП также на уровне 3% и уровень госдолга в 2014 году в пределах 31% ВВП.

4 сентября на заседании правительства, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.