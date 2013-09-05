Миндоходов готово к сотрудничеству в сфере упрощения сертификации происхождения товаров

Министерство доходов и сборов Украины готово сотрудничать с Торгово-промышленной палатой (ТПП) Украины, а также участниками рынка в сфере упрощения процедуры выдачи сертификатов происхождения товаров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи министра Александра Клименко и главы Всемирной федерации палат Международной торговой палаты, президентом ТПП Словакии Петером Мигоком.

Как отметили в пресс-службе, вопрос сертификации был одной из ключевых тем переговоров, посвященных реализации в Украине таможенных и налоговых реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Комментируя позицию министерства по этому вопросу, Клименко отметил, что воплощение преобразований, предусмотренных Соглашением, является одним из приоритетов деятельности Миндоходов.

«Мы настроены реализовать весь потенциал углубленного сотрудничества с ЕС. Министерство работает над усовершенствованием и упрощением налогового и таможенного законодательства, адаптацией его к принципам и директивам ЕС и нормам ВТО», - цитирует пресс-служба Клименко.

В частности, по словам министра, приоритет повестки дня в таможенном сотрудничестве с ЕС – создание безбарьерных условий для ведения международной торговли, в частности, внедрение института Уполномоченного экономического оператора. Кроме того, существенное внимание уделяется эффективной системе анализа рисков для борьбы с правонарушениями, развитию таможенной инфраструктуры, открытию новых пунктов пропуска на границе с ЕС.

В свою очередь, Петер Миког поддержал евроинтеграционные намерения Украины и отметил эффективную деятельность Миндоходов в сфере администрирования налогов и таможенных платежей. При этом он призвал украинских коллег активнее противодействовать теневой экономике, поскольку она непосредственно влияет на конкурентоспособность государства.

«Налоги должны платить все, поскольку те, кто не платит, – разрушают бизнес честных предпринимателей. Мы готовы помочь Украине в создании эффективной системы, которая способствовала бы притоку средств в государственную казну», - подчеркнул Мигок.

По его мнению, прозрачная система лучше всего стимулировала бы иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину и, что самое главное, деятельность украинских предприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее руководители представительства ЕС в Украине отмечали, что упрощение и повышение прозрачности налоговой системы Украины позволит ей приблизиться по качеству к системе сборов налогов в Европе, повышая таким образом шансы страны на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В 2012 году Украина заняла 137-е место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций. Наша страна вошла в первую тройку стран, наиболее значительно улучшивших условия ведения бизнеса за последний год (вслед за Польшей и Шри-Ланкой). При этом Украина заняла первое место в регионе Центральной Европы и Восточной Азии, зафиксировав положительные реформы в сферах создания предприятий (рост со 116-й позиции до 50-й), налогообложения (со 183-й до 165-й), а также регистрации собственности (со 168-й до 149-й).

В начале 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поставил задачу по итогам мониторинга бизнес-климата войти в первую сотню стран по легкости ведения бизнеса.