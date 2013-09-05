Рада одобрила законопроект о приоритетных сферах инвестирования

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, определяющий приоритетные сферы реализации инвестиционных проектов до 2032 года и критерии предоставления государственной поддержки таким проектам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект №2101а был принят за основу 232 голосами при необходимых 226.

Законопроект, в частности, предусматривает, что приоритетными отраслями для реализации инвестпроектов являются агропромышленный комплекс, ЖКХ, машиностроение и транспортная инфраструктура. При этом государственная поддержка предоставляется проектам, направленным на производство и хранение пищевых продуктов; производство компьютеров, машин и оборудования, в том числе транспортных средств; создание объектов по обработке отходов – промышленных и бытовых; строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, теплоснабжения и централизованного водоснабжения.

«Перечень инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, которым предоставляется государственная поддержка, определяет Кабинет министров», - говорится в законопроекте.

Инвестиционным проектом предлагается считать проект, реализация которого пройдет на новосозданном или действующем, но реконструированном предприятии, и будет способствовать повышению конкурентоспособности производства за счет технологий энергоэффективности, повышения производительности труда и экологической безопасности. Дополнительными критериями проектов станет их сметная стоимость (более 12 млн евро для субъектов крупного предпринимательства, 1 млн евро – для среднего бизнеса и 500 тыс. евро – для субъектов малого предпринимательства); количество новых рабочих мест (не менее 250 для крупных предприятий, 50 – для среднего бизнеса и 25 – для субъектов малого предпринимательства); а также уровень заработной платы, который, как предлагается, должен превышать минимальный размер зарплаты, установленный в стране, не менее чем в 2,5 раза.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в названых направлениях (в виде налоговых преференций) предоставляется на конкурсной основе после прохождения процедуры регистрации проекта.

Проект теряет статус приоритетности и лишается государственной поддержки в случае, если в течение двух лет с момента утверждения Кабмином перечня инвестпроектов, которым предоставляется государственная поддержка, его реализация не достигла вышеуказанных критериев.

«Порядок отбора инвестиционных проектов определяется Кабинетом министров, а мониторинг его реализации осуществляет уполномоченный орган», - говорится в проекте закона.