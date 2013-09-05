Глава Европейского центробанка обещает сохранять мягкую монетарную политику

Глава Европейского центрального банка Марио Драги отметил, что денежно-кредитная политика регулятора направлена на обеспечение монетарных стимулов, и пообещал сохранять ее такой так долго, как это потребуется, сообщает Reuters.

"Наш подход к монетарной политике останется стимулирующим так долго, как это потребуется, в соответствии с ориентиром, обнародованным в июле. Управляющий совет подтверждает ожидания того, что ключевые процентные ставки ЕЦБ будут находиться на текущих или более низких уровнях продолжительный период времени", - сказал Драги на пресс-конференции.

В четверг ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на исторически минимальном уровне 0,5 процента, и, по словам Драги, руководство регулятора обсуждало возможность снижения ставок.

Аналитики ЕЦБ пересмотрели прогнозы динамики ВВП и инфляции на текущий и 2014 годы. По словам Драги, согласно новому прогнозу, экономика зоны евро сократится в 2013 году на 0,4 процента, а не на 0,6 процента, как предполагалось в июне. В 2014 году рост ВВП должен составить 1,0 процента, а не 1,1 процента, как предполагалось ранее.

Инфляция в зоне евро в текущем году должна составить 1,5 процента, а не 1,4 процента, как предполагалось в июне. В 2014 году потребительские цены вырастут на 1,3 процента, как предполагалось ранее.