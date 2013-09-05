Производительность труда в США значительно превзошла прогнозы

Производительность труда в США выросла во II квартале на 2,3%. Ранее сообщалось о росте производительности труда на 0,9%.

Эксперты ожидали увеличения данного показателя на 1,6%, сообщают Вести Экономика.

Стоимость рабочей силы в США во II квартале 2013 г. не изменилась по сравнению с I кварталом, свидетельствуют окончательные данные Министерства труда.

Предварительные данные говорили о повышении показателя на 1,4%, и аналитики прогнозировали изменение индикатора на 0,8%.

За 12 месяцев, завершившихся в июне 2013 г., производительность труда увеличилась лишь на 0,3%. С 2000 по 2011 гг. показатель вырос на 2,4%.

Стоимость рабочей силы в США в I квартале 2013 г. упала на 4,3%, зафиксировав сильнейшее падение с 1947 г.