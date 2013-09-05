Янукович обещает, что кредитные ставки для бизнеса не будут превышать 14%

До конца года кредитные ставки для бизнеса не будут превышать 14%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом он заявил во время встречи с кандидатами на должность председателей районных государственных администраций.

По его словам, государственная политика направлена на создание привлекательных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

«Мы приняли целый ряд законов, направленных на государственно-частное партнерство, которые создают мотивации для частного предпринимателя, для вкладывания им средств в развитие», - сказал глава государства.

Следующим важным шагом, который, по убеждению Януковича, будет способствовать активизации предпринимательской деятельности и росту экономики, является развитие регионов страны. «50 миллиардов гривен сегодня государственных кредитных ресурсов направляется на развитие территорий», - сказал он.

По словам Президента, над разработкой и реализацией таких проектов работает правительственная комиссия. «У нас есть большая надежда, что к концу этого года эти инвестиционные проекты будут приняты», - отметил Янукович.

По его словам, также планируется снижение кредитных ставок для бизнеса. «Идет снижение, и до конца года кредитные ставки будут не выше 14%», - добавил Президент.

Янукович также подчеркнул, что важную роль в процессе привлечения инвестиционного капитала, в том числе из-за границы, играет не только участие руководителей всех направлений системы государственного управления, но и Совет инвесторов при Президенте.

Президент также обратил внимание, что в последнее время значительно активизирована работа дипломатических представительств Украины за рубежом, Торгово-промышленной палаты в направлении продвижения отечественной продукции на мировых рынках.

Кроме того, Янукович отметил необходимость повышения эффективности государственного управления и персональную ответственность руководителей органов власти.

«Мои требования всегда будут направлены на улучшение жизни людей», - сказал он.

По его убеждению, руководители местных органов власти должны принимать участие в разработке механизмов реализации государственной политики.

Глава государства отметил, что работа представителей власти должна быть нацелена на результат. По его словам, Украина по сравнению с соседними странами уже имеет определенные достижения в экономике. Президент назвал одним из главных достижений власти рост уровня жизни людей.

«Это наша с вами обязанность, святая обязанность - чтобы люди лучше жили и государство становилось более сильным. Это наша обязанность перед нашими детьми, перед старшим поколением, перед нашими учителями и перед нашей совестью», - подчеркнул Янукович.