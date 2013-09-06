Кипр одобрил законы для получения помощи ЕС

Парламент Кипра во время повторного голосования принял законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи от стран еврозоны, сообщает агентство Reuters, передают Вести.ru.

Основным условием для получения внешней помощи Кипром было принятие двух законов, которые обеспечивают контроль над банками страны. Напомним, что очередной транш помощи островному государству оценивается в 1,5 млрд евро.

Первое голосование по документам провалилось. Голоса разделились практически поровну, но большинство все же осталось за противниками принятия законопроектов.

После внеплановых переговоров министра финансов с представителями парламента необходимые законопроекты были приняты.

Экономическая ситуация на Кипре достаточно давно вызывает опасения, но настоящий кризис разгорелся весной 2013 г. Банки Кипра закрылись на несколько дней, в итоге вкладчикам в принудительном порядке было предложено обменять свои деньги на акции финансовых институтов.

Всего же Кипру необходимо получить финансирование на сумму 23 млрд евро, но международные кредиторы предоставят только 10 млрд евро. Остальную часть властям нужно изыскать самостоятельно.