Индийские банки обязали отчитаться об имеющемся у них в наличии золоте

Резервный банк Индии обратился с требованием к храмам на юге страны предоставить информацию об имеющемся у них в наличии золоте.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила сегодня газета "Таймс оф Индиа".

Ранее премьер-министр Манмохан Сингх заявил, что значительные объемы импорта драгметалла и нефти негативно сказываются на дефиците торгового баланса республики. По его словам, правительство рассматривает возможность снизить закупки, в том числе, приобретая храмовое золото. Тем не менее, на данный момент в кабмине отрицают, что драгметалл будут выкупать.

На юге Индии индуистские храмы располагают огромными запасами золота. Они сохранились там с древних времен, поскольку данный регион не подвергся нашествию мусульманских завоевателей, а также растут благодаря щедрым пожертвованиям прихожанам. Например, в храм Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш каждый месяц приносят до 100 кг золота и 120 кг серебра.

В июле 2011 года в храме Падманабхасвами в южном штате Керала были обнаружены драгоценности и предметы старины на сумму в 15 млрд долларов. По оценкам экспертов, дома у местных жителей и в религиозных сооружениях страны хранятся более 20 тыс т золота.