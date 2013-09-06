Страны G20 согласовали отказ от протекционизма в торговле до 2016 года, сообщила журналистам шерпа РФ в "двадцатке" Ксения Юдаева, передает ИТАР-ТАСС.

"Нам удалось согласовать отказ от протекционизма во взаимной торговле, - сказала она. - Надеюсь лидеры нас поддержат". Юдаева уточнила, что тему торговли лидеры G20 обсудят на заседании в пятницу.

Она также отметила, что лидеры продолжат обсуждать проблематику экономического роста, инвестиций, мер по борьбе с безработицей. "Уже вчера вопрос борьбы с безработицей активно обсуждался. Сегодня ожидаем продолжения дискуссии на эту тему",- добавила Юдаева.

По ее словам, в четверг лидеры условились создать национальные планы по борьбе с безработицей и содействию занятости.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Санкт-Петербурге начался двухдневный саммит глав государств "Большой двадцатки".

Справка. "Группа двадцати" (G20) - неформальный форум крупнейших экономик мира. В совокупности страны "Группы двадцати" представляют 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли.

Решение об организации международного форума "Группа двадцати" было принято на встрече министров финансов и председателей центральных банков стран "Группы семи"в Вашингтоне 25 сентября 1999 года.

"Группа двадцати" была создана как инструмент кризисного реагирования глобального уровня в ответ на глобальный финансово-экономический кризис 2008 года.

В настоящее время статус постоянного члена "Группы 20" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" входят: Россия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

Традиционно в саммитах лидеров "Группы 20"принимают участие ее постоянные члены, пять приглашенных стран и международные организации. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.

Доверенным лицом руководителя страны-члена "Группы 20" является шерпа. Шерпы выполняют важные задачи планирования, ведения переговоров на протяжении всего процесса подготовки саммита, координируют повестку дня, занимаются поиском консенсуса на самом высоком политическом уровне, готовят проекты декларации и другие сопутствующие документы для лидеров.