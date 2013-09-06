Профицит торгового баланса Германии сократился до 14,5 млрд евро

Профицит внешнеторгового баланса Германии в июле 2013 года с учетом всех корректировок составил 14,5 миллиарда евро, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны, сообщает Прайм.

По данным бюро, профицит без учета корректировок составил 16,1 миллиарда евро. Аналитики ожидали, что показатель без учета корректировок сократится до 16,5 миллиарда евро.

Показатель за июнь 2013 года был пересмотрен в сторону повышения - до 17 миллиардов евро. По сравнению с июлем 2012 года показатель июля текущего года снизился на 2,4 миллиарда евро.

В отчете отмечается, что объем экспорта из Германии в июле составил 93,4 миллиарда евро, что на 1,1 меньше июньского показателя. Объем импорта за тот же период вырос на 0,5% в месячном исчислении - до 77,3 миллиарда евро.

Экспорт из Германии в страны ЕС в июле вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 52,3 миллиарда евро, объем импорта из стран Евросоюза увеличился на 0,6% - до 49,6 миллиарда евро. Немецкий экспорт в страны еврозоны снизился на 0,7% в годовом исчислении - до 33,6 миллиардов евро, импорт возрос на 1,5% - до 35,3 миллиарда евро.

Экспорт в третьи страны (не входящие в ЕС) составил в отчетном месяце 41,2 миллиарда евро, что на 1% ниже показателя за июль 2012 года. Импорт из третьих стран вырос на 1,6% - до 27,7 миллиарда евро.