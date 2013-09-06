Золотовалютные резервы Нацбанка в августе сократились на 4,7%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,8%, или на 2,894 млрд долл.

Также сообщается, что на 1 сентября 2013 года резервы в иностранной валюте составили 19,764 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 15,21 млн долл., золото - 1,872 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в июле снизились на 2,3%, или на 526 млн долл., с начала 2013 года - на 7,4%, или на 1,827 млрд долл., и на 1 августа составили 22,719 млрд долл.

В июле текущего года заместитель директора Генерального экономического департамента НБУ Сергей Николайчук сообщил журналистам, что золотовалютные резервы Нацбанка сохранятся на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

В то же время, эксперты считают такие ожидания Нацбанка нереалистичными и прогнозируют сокращение резервов до 20-22 млрд долл. к началу 2014 года.

В декабре 2012 года резервы сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).