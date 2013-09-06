Программа активизации экономики на 2014 год потребует 207 млрд грн

Программа активизации экономики на 2014 год потребует финансирования в объеме 207 млрд грн, включая внешние заимствования в объеме 13 млрд грн, а также привлечение средств из других источников под государственные гарантии в объеме 64 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

«Прогнозный объем финансирования государственной программы активизации экономики на 2014 год составляет 207,159 млрд грн, в том числе за счет государственного бюджета – более 23 млрд грн, местных бюджетов – более 5 млрд грн, за счет кредитов международных финансовых организаций – более 13 млрд грн и других источников – в том числе средств, которые привлекаются под государственные гарантии – более 64 млрд грн – это основной ресурс программы», - сказал Прасолов.

По словам Прасолов, Программа активизации экономики на сегодняшний день является основой реализации правительственного курса на стимулирование внутреннего спроса и собственного производства. «Мы понимаем, что сегодня потенциал роста экономики Украины ограничен внешними факторами. Потому мы будем продолжать политику стимулирования развития внутреннего рынка и внутреннего производства", - сказал Прасолов.

Вместе с тем, экспортная составляющая также остается в центре внимания правительства. «В 2014 году прогнозируется интенсификация внедрения мероприятий, направленных на финансовое стимулирование экспорта, оптимизацию структуры экспортно-импортных операций, диверсификацию рынков сбыта экспортных товаров», - подчеркнул министр.

По его мнению, такой подход будет в будущем формировать долгосрочный тренд повышения конкурентоспособности национальной экономики и позитивно повлияет на динамику экспорта товаров.

"Рост импорта будет связан в первую очередь с расширением инвестиционного спроса. В результате прогнозируется, что темпы роста экспорта будут превышать темпы роста импорта», - отметил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин представил Программу активизации экономики, как основной план мероприятий по социально-экономическому развитию Украины, в марте 2013 года. Основными заданиями государственной политики на 2013-2014 годы были определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности; детенизация экономики; снижение административных барьеров для развития предпринимательства, уменьшение вмешательства контролирующих органов в хозяйственную деятельность; стимулирование реализации инвестиционных проектов в приоритетных областях экономики; формирование государственного банка с целью стимулирования и поддержки развития приоритетных областей экономики, реализации инвестиционных и инновационных проектов привлечения долгосрочных внешних инвестиций в национальную экономику; стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.

Суммарная стоимость этой программы составила порядка 380 млрд грн. Как ожидалось, реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013 - 2014 годы составит 2,5-3,4% в 2013 году и 3-4% в 2014 году. Ожидаемый уровень инфляции в 2013-2014 годах - 5-6%, а дефицит государственного бюджета – не более 3,2% ВВП. Предельный уровень государственного долга не должен превышать 30,6% ВВП при ежегодном увеличении привлеченных ресурсов международных финансовых организаций на уровне 1-1,5 млрд долл.