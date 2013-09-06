JPMorgan Chase сворачивает бизнес по кредитованию студентов

Крупнейший американский банк JP Morgan Chase & Co решил выйти из бизнеса студенческого кредитования, пишет Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Такое решение было принято после того, как конкуренция со стороны федеральных программ правительства и все более пристальное внимание со стороны регулирующих органов ограничили возможности развития банка в этом секторе бизнеса.

JP Morgan уже ограничил студенческие ссуды, выдавая их только действующим клиентам банка. Теперь он полностью прекратит прием заявок на частные кредиты для студентов 12 октября, в конце пика сезона кредитования на этот учебный год. Последние выплаты кредита ожидаются до 15 марта 2014 года.

«Мы просто не видим перспектив роста на этом рынке», — пояснила Тасунда Дакетт, ответственная за студенческие и автомобильные кредиты.

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