Дефляция в августе ускорилась до 0,7%

Дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, снижение цен в августе т.г. по сравнению с предыдущим месяцем ускорилось до 0,7% с 0,1% в июле и зафиксировано второй месяц подряд. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано в августе после нулевого значения в июле (впервые в текущем году), ранее этот показатель также был отрицательным.

Обнародованные показатели Госстата не соответствуют прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали инфляцию до 0,3% за счет цен на жилищно-коммунальные услуги, одежду и обувь.

Как сообщает Госстат, в августе против июля 2013 года больше всего подорожали яйца - на 13,5% (против августа 2012 г. - рост на 10%), алкоголь и табачные изделия - на 1% (9,3%), сыр и творог - на 0,6% (2,9%), масло – на 0,6% (2,1%).

Снижение цен зафиксировано на овощи - на 15,4% (15,2%), фрукты - на 11,5% (16,1%), продукты питания - на 1,6% (2,8%), обувь – на 1% (4,8%).

По остальным позициям в августе против июля 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%. Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.