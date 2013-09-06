Антикоррупционный сервис «Пульс» рассмотрел 3,4 тыс. обращений граждан

Антикоррупционный сервис Министерства доходов и сборов Украины «Пульс» в январе-августе 2013 года рассмотрел 3,4 тыс. обращений налогоплательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Согласно сообщению, почти 3 тыс. обращений затрагивали налоговые вопросы и менее 500 — таможенное дело. Кроме того, 1,4 тыс. обращений касались организации работы органов Миндоходов.

По данным министерства, в январе-августе особенностями регистрации плательщиком НДС интересовались 174 человека, а 170 граждан обратились по поводу проверок субъектов хозяйствования.

О проблемах, которые возникли при подаче отчетности и регистрации налоговых накладных, сообщили 942 заявителя, а о задержке таможенного оформления товаров - 269. Непосредственно антикоррупционной тематики сервиса касалось 142 обращения, что составляет 4% от общего количества обращений за 8 месяцев.

Министерство подчеркнуло, что 95% всех обращений уже обработано.

В министерстве напомнили, что сервис «Пульс» принимает обращения граждан как по вопросам налоговой политики, так и по таможенным вопросам. Телефон круглосуточной горячей линии - (044) 284-00-07.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году сервис «Пульс» обработал более 26 тыс. обращений. Сервис «Пульс» был запущен в январе 2012 года. Самой большой популярностью этот сервис пользуется в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.