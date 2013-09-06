Дефицит торгового баланса Британии вырос хуже прогнозов

Дефицит внешнеторгового баланса Великобритании в июле текущего года вырос на 1,8 миллиарда фунтов по сравнению с июнем и составил 3,1 миллиарда фунтов (4,83 миллиарда долларов), сообщает ПРАЙМ со ссылкой на Бюро национальной статистики страны.

При этом показатель за июнь был пересмотрен в сторону понижения - до 1,3 миллиарда фунтов с 1,5 миллиарда.

Показатель оказался гораздо хуже прогнозов. Аналитики полагали, что дефицит внешнеторгового баланса Великобритании в отчетном месяце увеличится до 1,7 миллиарда фунтов (2,65 миллиарда долларов).

Отрицательное сальдо внешней торговли по товарам в июле увеличилось на 1,7 миллиарда фунтов до 9,9 миллиарда фунтов. Профицит баланса по услугам составил 6,8 миллиарда фунтов против 6,5 миллиарда в июне.

Объем экспорта товаров в июле снизился на 2 миллиарда фунтов и составил 24,8 миллиарда фунтов стерлингов. Импорт товаров сократился на 0,3 миллиарда фунтов - до 34,7 миллиардов фунтов стерлингов.

Дефицит внешнеторгового баланса Великобритании по товарам со странами Евросоюза в июле сократился менее чем на 0,1 миллиарда фунтов - до 5,3 миллиарда фунтов. Дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, за отчетный период увеличился на 1,7 миллиарда и составил 4,5 миллиарда фунтов.