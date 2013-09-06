Украинские банкиры будут сотрудничать с российскими коллегами

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) заключила договор о партнерстве и сотрудничестве с Ассоциацией региональных банков России (АРБР).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, договор был подписан 5 сентября в рамках международного банковского форума в Сочи.

«Наши банковские системы следуют мировым тенденциям и развиваются в одном направлении, поэтому для нас очень важен опыт наших российских коллег — например, в политике дедолларизации экономики, вопросах активизации кредитования реального сектора, финансовой грамотности населения, борьбы с киберпреступностью и т.д. Это те вопросы, которые сейчас активно обсуждаются в украинском обществе и где происходят серьезные сдвиги», - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора ассоциации Сергея Мамедова.

По словам Мамедова российская ассоциация также пристально следит за процессами, которые происходят в Украине, например, за введением ограничений на наличные расчеты.

Справка УНИАН. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) была создана 4 ноября 2011 года. В настоящее время ее членами являются 97 кредитно-финансовых учреждений.