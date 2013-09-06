Индийская рупия снова дешевеет

Индийская рупия в пятницу снова ослабла, скорректировавшись после бурного роста на 1,6% в четверг. Снижение было несущественным, трейдеры ждут новостей из-за океана.

В четверг бурный рост был вызван двумя факторами. Во-первых, участники торгов, игравшие на понижение, решили зафиксировать часть своих позиций после вступления на должность нового главы Банка Индии Рагурама Раджана.

Трейдеры еще не знакомы с его взглядами и видением монетарной политики. Вторым важным моментом является заявление представителей ЦБ о том, что регулятор готов в случае необходимости провести валютные интервенции и предпринять другие меры по укреплению валюты, сообщают Вести.ru.

Раджан работал в МВФ и хорошо разбирается в различного рода способах стабилизации рыночных настроений. Участники торгов это хорошо понимают.

На рынках сейчас царит неспокойная атмосфера. Инвестиционное сообщество обеспокоено ситуацией в Сирии, неопределенностью по поводу дальнейших действий ФРС и также неопределенностью в вопросе назначения нового главы Федрезерва, который вступит в должность в начале следующего года вместо Бена Бернанке.

Положительно на настроение игроков повлияла также договоренность лидеров стран БРИКС по вопросу создания стабилизационного фонда объемом $100 млрд. Окончательное решение должно быть принято на саммите БРИКС в Бразилии в 2014 г.

Планируется, что будет подготовлена юридическая среда, в которой нуждающейся стране будет предоставляться долларовая ликвидность с помощью валютных свопов.