Все участники G20 пообещали ратифицировать антикоррупционную конвенцию ООН

Все страны-члены "группы двадцати" пообещали ратифицировать конвенцию ООН против коррупции, сообщил в пятницу замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов, передает РИА «Новости».

"Конвенция ООН против коррупции - это базовый документ, который настраивает государства на серьезную борьбу против коррупции", - сказал Феоктистов на брифинге в рамках саммита "двадцатки" в Стрельне под Санкт-Петербургом. По его словам, "все страны, входящие в группу, ратифицируют эту конвенцию".

Феоктистов отметил, что из участников саммита конвенцию пока не ратифицировали два государства - Япония и Германия. "Но мы на верном пути", - сказал он.

Дипломат, который является сопредседателем рабочей группы "двадцатки" по противодействию коррупции, отметил, что совокупные потери от коррупции в мире составляют миллиарды долларов.

"В антикоррупционной группе и самой "двадцатке" есть полный консенсус относительно того, что без принятия действенных антикоррупционных мер реализовать ту повестку дня, которую приняла "двадцатка", будет крайне затруднительно", - сказал он. Феоктистов добавил, что в ходе российского председательства в саммите в реализации утвержденного ранее шерпами саммита специального антикоррупционного плана на 2013-2014 годы удалось добиться значительного успеха. В частности, в этом году по этой теме было подготовлено наибольшее количество методических и аналитических материалов.