Юань вошел в десятку самых торгуемых валют, впервые обогнав рубль

Китайский юань впервые вошел в десятку самых торгуемых мировых валют, впервые обогнав рубль, следует из доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS), сообщает Прайм.

С 2010 по 2013 год юань поднялся в рейтинге валют BIS с 17 на 9 место, нарастив свою долю в мировой торговле на 1,3 п.п. до 2,2%.

Российская валюта, которая три года назад располагалась рядом с юанем, заняла 12 место, поднявшись по сравнению с 2010 годом на 4 позиции. Таким образом, рубль вернулся к результату 1998 года, а доля торгов рублем выросла с тех пор на 1,3 п.п. до 1,6%.

Рубль вместе с турецкой лирой и бразильским реалом отмечен в исследовании среди валют, доля торгов которыми за три года заметно увеличилась. В первую десятку впервые с 1998 года вернулся мексиканский песо, расположившийся на 8 месте.

В начале списка расположилась несменяемая с 2001 года тройка лидеров: американский доллар, евро и японская иена. Доля торгов долларом США в общем объеме валютных торгов с 2010 по 2013 годы выросла в на 2% - до 87%, доля евро упала до 33%, минимального уровня с момента появления единой европейской валюты, с 39%. Иена за три года прибавила 3 п.п. - до 23%.

Среднедневной объем валютных торгов в мире вырос за три последних года на 33% и составил 5,3 трлн долл., что отражает развитие международной торговли и увеличение инвестиций в валюты стран с развивающейся экономикой в целом, отмечает BIS.