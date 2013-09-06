Ирландия рассчитывает получить от ЕС 13 млрд долл. кредита

Ирландское правительство рассчитывает получить от ЕС новую кредитную линию на сумму около $13 млрд, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters. Этот кредит облегчит выход государства из программы международной финансовой помощи странам еврозоны.

Министр финансов Ирландии Майкл Нунан пояснил желание в получении кредита необходимостью финансовых гарантий перед кредиторами. Размер суммы кредита примерно соответствует прогнозу дефицита бюджета Ирландии в 2014 году.

Ирландия также планирует возобновить заимствования на рынке облигаций к концу года.

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