Ирландия рассчитывает получить от ЕС 13 млрд долл. кредита
15:04, 06 сентября 2013Финансы
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Ирландское правительство рассчитывает получить от ЕС новую кредитную линию на сумму около $13 млрд, сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters. Этот кредит облегчит выход государства из программы международной финансовой помощи странам еврозоны.
Министр финансов Ирландии Майкл Нунан пояснил желание в получении кредита необходимостью финансовых гарантий перед кредиторами. Размер суммы кредита примерно соответствует прогнозу дефицита бюджета Ирландии в 2014 году.
Ирландия также планирует возобновить заимствования на рынке облигаций к концу года.
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