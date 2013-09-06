На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В пятницу, 6 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару повысились до 8,1710/8,1735 грн/долл. с 8,1720/8,1770 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,7140/10,7235 грн/евро с 10,7260/10,7385 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни остались на том же уровне – 0,2444/0,2449 грн/рубль. В России курс доллар-рубль скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33.4150 (-0.0050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3105/1,3135.

Как сообщал УНИАН, четверг, 5 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1660/8,1685 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,7820/10,7910 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2444/0,2449 грн/рубль.