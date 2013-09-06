В Киеве за 8 месяцев выдано 11 тысяч свидетельств плательщика НДС

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в январе-августе текущего года выдали предпринимателям столицы 10,9 тыс. свидетельств плательщика налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, это на треть больше показателя аналогичного показателя прошлого года.

«Только в августе налогоплательщики получили 1228 свидетельств», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, за указанный период Аккредитованный центр выдачи ключей электронной подписи выдал 65,6 тыс. сертификатов электронной цифровой подписи 42 тыс. столичных предпринимателей, из которых 29 тыс. – физические лица и 13 тыс. – юридические, благодаря чему они получили право отчитываться о своей деятельности в электронной форме.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа плательщиками НДС в целом по Украине являлись 244,3 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей. Кроме того, в целом по Украине Министерство доходов и сборов Украины с начала 2013 года бесплатно выдало 508,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи для 350,4 тыс. клиентов. Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.