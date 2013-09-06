НБУ объясняет падение золотовалютных резервов выплатами по внешним долгам

На изменение размера золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) повлияли выплаты по облигациям государственного займа на сумму 392 млн долл. и погашение транша кредита МВФ в размере 961 млн долл., которые частично были компенсированы поступлениями от продажи государственных ценных бумаг на сумму 226 млн долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Также сообщается, что в августе Нацбанк не выходил на межбанковский валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл.

С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,8%, или на 2,894 млрд долл.