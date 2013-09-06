Международная финансовая корпорация удвоила инвестиции в Украину

Международная финансовая корпорация (IFC) в 2013 финансовом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) инвестировала в 11 проектов в различных секторах экономики Украины 300 млн долл., что вдвое больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба корпорации.

В частности, за указанный период IFC выделила около 200 млн долл. отечественному аграрному сектору. Так, финансирование привлекли крупнейший производитель курятины «Мироновский хлебопродукт», датский производитель мясной продукции с активами в Украине Axzon, крупнейший производитель сахара агрохолдинг «Астарта» и крупный производитель томатной пасты компания «Агрофьюжн».

Кроме того, корпорация выделила кредит торговой сети супермаркетов и гипермаркетов «Ашан», а также профинансировала пакет долгового финансирования на сумму 85 млн долл. для владельца украинской сети автозаправочных станций компании «Галнафтогаз».

Таким образом, Украина заняла третье место по объему инвестиций от МФК среди стран Европы и Центральной Азии. В целом, корпорация проинвестировала в этот регион в 2013 финансовом году 4,5 млрд долл.

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Справка УНИАН. IFC, член Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе.

В период с 2004 года IFC инвестировала в Украину 2 миллиарда долларов США со своего счета и мобилизовала 760 миллионов долларов США за счет других инвесторов.