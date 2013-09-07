ВТО cнижает прогноз по мировой торговле

Глава Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил о снижении прогнозов по темпам роста объемов мировой торговли на 2013 и 2014 гг., сообщают Вести.ru.

Планы организации о пересмотре текущих прогнозов были озвучены Азеведу в интервью телеканалу CNBC. Одной из основных причин более медленного роста мировой торговли Роберту Азеведу видит в усилении протекционизма со стороны многих стран.

Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что главы стран "Большой двадцатки" договорились сдерживать протекционистские меры и продлить срок действия этого соглашения до конца 2016 г.

“Мы наблюдаем дальнейшее развитие протекционистских тенденций. Этот процесс идет медленно, но верно, страны стремятся поддерживать своих производителей. При этом можно сказать, что протекционизм эволюционирует, он развивается новыми методами, становится все более сложным для восприятия.

Речь идет не только о тарифах и экспортных субсидиях и других подобных мерах, которые вполне очевидны. Теперь все больше внимания уделяется регулятивным нормам, страны все активнее ищут для себя лазейки в существующих торговых договоренностях.

В целом мировая экономика продолжает расти, однако ситуация в глобальной торговле остается достаточно сложной. Мы были вынуждены пересмотреть наши прежние прогнозы по темпам ее роста. По нашим новым оценкам, в 2013 году рост объемов мировой торговли составит 2,5%. При этом в следующем году мы ожидаем роста на 4,5%".

Согласно прежним оценкам эксперты организации ожидали роста мировой торговли на 3,3% в 2013 г. и на 5% в 2014 г. ВТО официально объявит о новых прогнозах по мировой торговле на следующей неделе.

Стоит отметить, что Роберту Азеведу официально стал генеральным директором ВТО 1 сентября, сменив на этом посту Паскаля Лами и став первым чиновником из группы стран БРИК, который возглавил эту организацию.