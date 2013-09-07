S&P улучшило прогноз General Motors "ВВ+" до позитивного

Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по корпоративному кредитному рейтингу американского автомобильного концерна General Motors "ВВ+" до позитивного со стабильного, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Пересмотр прогноза связан с возможностью повышения рейтинга компании к концу 2014 года, если показатели GM продолжат улучшаться. Мы продолжим оценивать способность компании удержать долю на рынке и прибыль в Северной Америке, сильные позиции в Китае и вернуться к прибыльности в Европе", - заявил кредитный аналитик S&P Дэн Пичьотто, передает ПРАЙМ.

Оценка профиля по финансовым рискам была пересмотрена до "средней" с "существенной", что отражает прогноз по соотношению долга к показателю EBITDA в пределах 2-3х в будущем году. Вероятность повышения рейтинга оценивается как один к трем к концу будущего года.

"Базовый сценарий S&P предусматривает рост выручки на 1-5% в течение ближайших нескольких лет, а также небольшое увеличение операционной прибыли. Мы ожидаем, что приток свободных денежных средств от операций превысит три миллиарда долларов в текущем году и продолжит рост в 2014 году", - пишут эксперты агентства.

Возвращение прогноза на стабильный уровень возможно в случае ухудшения экономической ситуации, продолжительного спада продаж, перепроизводства, что негативно скажется на прибыли и притоке средств от операций. Кроме того, S&P ухудшит прогноз до стабильного в случае существенных расходов компании в течение нескольких кварталов подряд.

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