В России хотят ограничить выдачу дорогих кредитов населению

Центробанк с нового года намерен ограничить выдачу дорогих кредитов населению. Регулятор повысит требования к расчетам норматива достаточности капитала для банков, специализирующихся на высокорискованном потребительском кредитовании, предупредил вчера зампред ЦБ Михаил Сухов, пишут "Ведомости".

Для самых дорогих кредитов, ставки по которым превышают 60% годовых, коэффициент риска вырастет до «почти запретительного» уровня — с 2 до 6, а по кредитам дороже 45% годовых — с 1,7 до 3. «Тем самым эта часть ссуд, которая выдается на условиях низкого кредитного анализа заемщиков, должна быть в большей степени обременительна к капиталу», — рассчитывает Сухов, поэтому банки будут сокращать выдачу таких кредитов.

Это вторая попытка регулятора остановить агрессивное кредитование населения. С июля выросли коэффициенты риска для потребкредитов дороже 25% годовых: чем выше ставка, тем больше коэффициент. Но это не остановило банки: по данным Сухова, четверть выданных в июле кредитов имели ставку 45% годовых. А без учета Сбербанка эта доля еще больше. У крупнейших игроков — «Хоум кредита», «ОТП банка», «Ренессанс кредита» и «Восточного» — доля дорогих кредитов, по расчетам «Ведомостей», составляет 57-68%.

Важно, чтобы потребительские ссуды и доходы населения «развивались в одинаковой динамике», сказал Сухов. Пока она очень разная: в июле годовой темп роста необеспеченного потребкредитования замедлился до 41%. Этого «недостаточно», считает Сухов. ЦБ планирует тормозить рост таких ссуд до 20-25% к середине 2014 г., а через 1,5-2 года — до 10-15%.

В июле, когда банки впервые начали применять при расчете капитала повышенные коэффициенты риска для дорогих кредитов, у ряда розничных банков ощутимо сократился норматив Н1, говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Так что если ЦБ установит новые, запретительные, коэффициенты, высокорискованное кредитование может потерять для банков экономический смысл. Новые коэффициенты еще сильнее снизят капитал банков, рассчитал Тулинов (см. таблицу).

Сейчас банки удерживают достаточность капитала, поскольку повышенные коэффициенты применяются только к кредитам, выдаваемым с июля. По мере обновления портфеля все больше кредитов будет оцениваться с новыми коэффициентами, а когда портфель обновится полностью, то «для большинства розничных банков норматив Н1 мог бы опуститься даже ниже минимально допустимых 10%», говорит Тулинов. Поэтому банки будут замещать дорогие кредиты ссудами, которые не подпадают под запретительные коэффициенты, уверен он.