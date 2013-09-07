Афины выйдут из рецессии в 2014 году - премьер-министр Греции

Греция выйдет в 2014 году из шестилетней рецессии и обеспечит положительные темпы экономического роста. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Антонис Самарас, выступая с речью перед представителями деловых кругов на открытии Салоникской международной ярмарки, передает ИТАР-ТАСС.

"Греция переворачивает страницу - ее экономика после шести лет рецессии становится снова конкурентоспособной, - подчеркнул премьер. - Все международные организации пришли к выводу, что 2014 год станет годом оживления для нашей страны".

Глава правительства подчеркнул, что Греция впервые за многие годы должна выйти в 2013 году на первичный профицит госбюджета (превышение государственных доходов над расходами без учета обслуживания госдолга). "Впервые нам удается обеспечить первичный профицит, - сказал Самарас. - Это означает, что мы сами удовлетворяем текущие потребности госбюджета, что страна встала на ноги".

При этом премьер исключил принятие дополнительных мер жесткой экономии в случае предоставления международными кредиторами новой финансовой помощи в размере около 10,9 млрд евро для покрытия потребностей страны в 2014-2015 гг. "Новые меры в дополнение к тем, которые уже были согласованы, не потребуются. Страна не выдержит новые меры", - сказал премьер.

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