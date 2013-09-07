Ирландия попросит у ЕС и МВФ 10 млрд евро кредита

Ирландия обратится к Европейскому союзу, Международному валютному фонду, чтобы получить 10 млрд евро. Об этом сообщил министр финансов Ирландии Майкл Нунан.

Нунан отметил, что на эти средства будет создан резервный фонд, предназначенный на случай кризисных ситуаций и нехватки финансирования. Министр выразил надежду, что Брюссель и МВФ удовлетворят просьбу Ирландии, не выдвигая дополнительных условий. Стоит отметить, что размер кредита сопоставим с дефицитом ирландского бюджета, сообщают Вести.ru.

Дублин заручился поддержкой главы Еврогруппы Йеруна Дейсселблума, который заявил, что поможет Ирландии в период окончания действия договора с ЕС и МВФ, который истекает в конце 2013 г. Однако Дейсселблум не уточнил, что в чем будет заключаться его поддержка.

В 2010 г. Дублин получил пакет финансовой помощи размером 85 млрд евро для стабилизации ситуации в банковском секторе, на следующий год Ирландия была внесена в список стран PIIGS, куда вошли Португалия, Италия, Испания и Греция – в этих государствах кризис серьезно расшатал экономические системы. Наряду с этим Ирландия станет первой страной, вернувшей долг международным финансовым институтам.

В Греции по-прежнему остается самое тяжелое положение, с 2010 г. государству было направлено 240 млрд евро, при этом МВФ прогнозирует, что в 2014-2016 гг. Афинам потребуется еще 11 млрд евро для выравнивания финансового положения.