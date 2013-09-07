Более 10% доходов украинского бюджета уходит на погашение процентов по долгам - Пинзеник

Экс-министр финансов Виктор Пинзеник считает, что для погашения бюджетного дефицита правительство избрало наихудший вариант поведения — залезть в долг.

На погашение процентов по долгам Украина отдает 10,4% доходов общего фонда бюджета. Об этом в интервью ZN.UA сообщил доктор экономических наук, народный депутат Виктор Пинзеник.

По словам экономиста, для погашения бюджетного дефицита правительство избрало наихудший вариант поведения — залезть в долг. "А дальше что? А задумывается ли правительство над тем, что при таких масштабах дефицита и долга завтра кто-то может не одолжить? Тем более, мы уже постоянно слышим о фактах, что Минфину не удается занять денег: проваливаются аукционы по размещению ОВГЗ", - отметил депутат.

"Мы лезем в долг. Что это означает? Что для того, чтобы дать человеку гривну, у него "крадут" 1 грн 20 коп. Украинцы этого не видят, поскольку "красть будут" завтра. При этом объем "кражи" нарастает. Потому что долг замещается новым долгом", - подчеркнул он

"На сегодняшний день более 10,4% (каждая десятая гривна) всех доходов общего фонда идут на ветер — в уплату процентов. В 2008 году оплата процентов обходилась в 2%. Поскольку долг возрастает цифрами, которые и не снились... Если на начало 2008 года было 88,7 млрд грн долга, то сегодня уже свыше 553 млрд", - заявил Виктор Пинзеник.

По его словам, нынешняя динамика, объемы и стоимость обслуживания долга бьют по стране очень больно, делая ситуацию очень неуверенной для инвестора.

"У всех этих явлений одна ключевая причина — дефицит. Его существование не просто создает проблемы с финансированием государственных расходов, оно не дает возможности нормально планировать инвестиции, текущую деятельность отдельных компаний и домохозяйств. Бюджетный дефицит не дает возможности покоя — нормальной ежедневной работы экономики", - добавил Пинзеник.