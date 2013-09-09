Миндоходов разработало порядок определения рыночной цены в рамках трансфертного ценообразования

Министерство доходов и сборов Украины разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования, включая порядок определения рыночных цен, источников информации о рыночных ценах и диапазона ценового колебания для экспортно-импортных операций.

Об этом говорится в проектах постановлений правительства, обнародованных на веб-портале Миндоходов.

В частности, порядок и процедура согласования цен в контролируемых операциях, на основании которых подписывается договор о ценообразовании (двухсторонний или многосторонний), предполагает взаимодействие между Миндоходов и крупными налогоплательщиками, как в части предварительного обсуждения и определения цен, определения документов, определяющих и подтверждающих цены, так и в части привлечения министерства как стороны контролируемой внешнеэкономической операции.

Источниками информации о рыночных ценах, как отмечается в проектах документов Миндоходов, определены статистические отчеты и справки предприятия «Сервисно-издательский центр Министерства доходов и сборов Украины», Аграрной биржи, предприятия «Госвнешинформ», а также Минагропрода и Минрегиона для операций купли-продажи зерна и другого продовольствия, а также строительных материалов. При этом информация Минрегиона и Минагропрода является дополнительной и используется только в случае недостаточных данных в первичных источниках.

Диапазон рыночных цен, по предложению Миндоходов, определяется исходя из общей выборки имеющих цен - от минимальной до максимальной - за исключением цены контролируемой операции. При этом рыночный диапазон цен используется для всех методов ценообразования, а именно – метода аналогов продаж и метода распределения прибыли. Вместе с тем, для отдельных групп товаров Миндоходов предлагает установить размер колебания цен на уровне не более 5%. «Обычная цена товаров по решению налогоплательщика может определяться по методу, предусматривающему установление цены для каждой товарной позиции на уровне цены, уменьшенной на 5% в случае реализации товаров или увеличенной на 5% в случае покупки товаров», - говорится в проекте документа, разработанного Миндоходов.

Помимо использования диапазона цен, Миндоходов предлагает также рассчитывать рыночный диапазон рентабельности. «Методические рекомендации относительно порядка и особенности использования рыночного диапазона цен и рыночного диапазона рентабельности для каждого из методов определения цены в контролируемых операциях разрабатываются центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику в сфере налогообложения и таможенных платежей», - говорится в проектах документов Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Законопроект был разработан и представлен Миндоходов в декабре 2012 года. При этом вопрос определения рыночных цен в трансфертном ценообразовании вызывал наибольшее число вопросов и нареканий со стороны бизнеса.

Как ожидается, введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.