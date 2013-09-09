Украина закончила август с "нулевой" базовой инфляцией

Базовая инфляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем 2013 года составила 0% (БИПЦ - 100%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно информации Госстата, в августе 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ - 99,7%), к августу 2012 года зафиксирована инфляция - 0,1% (БИПЦ - 100,1%), за январь-август 2013 года против января-августа 2012 года - инфляция 0,3% (БИПЦ - 100,3%).

По данным ведомства, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, снижение цен в августе т.г. по сравнению с предыдущим месяцем ускорилось до 0,7% с 0,1% в июле и зафиксировано второй месяц подряд. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано в августе после нулевого значения в июле (впервые в текущем году), ранее этот показатель также был отрицательным.

Обнародованные показатели Госстата не соответствуют прогнозам опрошенных УНИАН экспертов, которые прогнозировали инфляцию до 0,3% за счет цен на жилищно-коммунальные услуги, одежду и обувь.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.