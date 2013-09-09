Китай попал в тройку крупнейших инвесторов мира

Иностранные инвестиции Китая по итогам 2012 года выросли на 17,6% до 87,8 миллиарда долларов, сообщает Лента.ru со ссылкой на «Синьхуа».

В итоге КНР заняла третье место по этому показателю после США и Великобритании, инвестиции которых превзошли китайские в десять раз и три раза соответственно.

Вложения Пекина в финансовые компании составили десять миллиардов долларов, инвестиции в реальный сектор мировой экономики достигли 77,7 миллиарда долларов.

В 2012 году инвесторы приняли участие в 457 сделках по слиянию и поглощению на общую сумму в 43,4 миллиарда долларов.

По накопленным иностранным инвестициям Китай занимает пока лишь тринадцатое место с показателем почти в 532 миллиарда долларов. В целом китайские инвесторы создали 22 тысячи предприятий в 179 странах и регионах. Почти 80% из них рентабельны.

Китай, который долгое время был лидером по поступлению в страну инвестиций, постепенно увеличивает вложения в зарубежные компании. Последние данные показывают, что за последние 11 лет КНР нарастила зарубежные инвестиции более чем в 30 раз (в 2002 году объем вложений составил всего 2,7 миллиарда долларов).

Подавляющее большинство накопленных иностранных вложений КНР — около 90 процентов — приходится на госкомпании. Тем не менее частные компании постепенно наращивают позиции. В частности, в 2011 году на их долю пришлась половина новых инвестиций.

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