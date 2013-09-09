Украина ассоциируется у инвесторов с нестабильными странами Африки и Южной Америки - эксперт

Благодаря рейтингам конкурентоспособности Украина начинает устойчиво ассоциироваться у международных инвесторов с нестабильными странами Африки и Южной Америки.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко.

По мнению эксперта, снижение рейтинга Украины в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ) на 11 позиций, после короткого периода его улучшения, связано с отсутствием эффективных структурных реформ в экономике, рассчитанных на длительную перспективу. «Большинство стран целенаправленно стремятся улучшить у себя условия ведения бизнеса, чтобы поднять свою конкурентоспособность», - пояснил Дубко.

«Благодаря таким исследованиям Украина начинает устойчиво ассоциироваться у международных инвесторов не с образом благополучного европейского государства, а с нестабильными странами Африки и Южной Америки», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 84 место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны. Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия.

В 2012 году Украина поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций. В этом году она фактически вернулась на свои позиции 2011 года.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты, которые обсуждают наиболее острые мировые проблемы.