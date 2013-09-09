Миндоходов предлагает обновить ставки госпошлины за товары и услуги

Министерство доходов и сборов предлагает обновить ставки государственной пошлины за товары и услуги, а также определить категории граждан и организаций, которые должны платить пошлину и которые освобождаются от ее уплаты.

Об этом говорится в проекте закона «О государственной пошлине», разработанном Миндоходов и опубликованном на веб-портале министерства.

Как отмечается в документе, плательщиками пошлины являются граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, учреждения и юридические лица, которые обращаются в уполномоченные органы с целью подтверждения или выдачи документов, имеющих юридическое значение.

Ставки пошлины определяются в процентах к минимальной зарплате или сумме договора, которая не может быть ниже оценочной стоимости объекта договора.

Не платят пошлину граждане Украины за подтверждение копий документов о назначении пенсии или об опеке, за госрегистрацию рождения или смерти, включая повторную выдачу регистрационных документов, за подтверждение завещаний и актов дарения в пользу государства или госпредприятий. Не требует уплаты госпошлины выдача свидетельств о праве на наследство; оформление общегражданского паспорта - впервые или при обмене, а также служебных, дипломатических паспортов, свидетельств моряка и паспортов для выезда за границу для детей младше 16 лет; подтверждение договоров мены участков земли для владельцев таких участков; госрегистрация прав на недвижимость. Не платят пошлину также инвалиды войны и чернобыльцы.

Не облагается пошлиной имущество участников боевых действий и граждан, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также реабилитированных граждан; жилые дома в сельской местности при условии, что граждане намерены там проживать постоянно; вклады в учреждениях «Ощадбанка», включая вклады Сбербанка СССР, а также страховые суммы по договорам страхования, ценные бумаги, зарплаты и гонорары за использование изобретений.

«Основными задачами проекта закона является усовершенствование порядка определения и уплаты государственной пошлины, упрощение процедур ее администрирования, обеспечение полноты и своевременности поступлений государственной пошлины в бюджеты», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономического развития и торговли Украины предложило на законодательном уровне утвердить перечень бесплатных и платных административных услуг, а также стоимость платных услуг. В частности, документ предполагал, что его нормы не будут распространяться на консульские действия, совершаемые органами дипломатической службы за рубежом.