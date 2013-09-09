Польша планирует сократить дефицит госбюджета до 15 млрд долл.

Варшава . Правительство Польши, крупнейшей восточноевропейской страны, входящей в Евросоюз, планирует в 2014 году сократить дефицит государственного бюджета до около 15 млрд долл. (1USD=3,2 PLN) с ожидаемых в текущем году около 16 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского правительства, отметив, что соответствующий проект бюджета был принят министрами.

Власти Польши рассчитывают в следующем году получить 86,4 млрд долл. доходов при 101,3 млрд долл. расходов.

"Это здравый и ответственный бюджет, благодаря которому в 2014 году не будет сюрпризов", - цитирует пресс-служба главу правительства Дональда Туска.

Польское агентство РАР отмечает, что в будущем году Польша будет вынуждена одолжить на финансовых рынках 41,3 млрд долл. на погашение дефицита государственного бюджета, долгов и финансирование проектов, софинансируемых Евросоюзом. По данным агентства, это более чем на 20%, или почти на 11 млрд долл., меньше, чем в текущем году.

Как сообщал УНИАН, в июле польское правительство объявило о необходимости увеличить дефицит государственного бюджета на текущий год на 5 млрд долл., или почти на 50%, - до 16 млрд долл. из-за падения доходов казны, вызванного экономическим замедлением. Дефицит госбюджета Украины на весь текущий год запланирован на уровне около 6,3 млрд долл. при доходах в 45,2 млрд долл. и расходах – 51,5 млрд долл. (по текущему курсу).