Эксперт-прогноз ситуации на валютном рынке на текущей неделе

Евро на текущей неделе продолжит ощущать на себе давление, вызванное заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о возможности снижения процентной ставки. Таким образом, пара EUR/USD, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет иметь все шансы понизиться до отметки 1,2960.

По мнению аналитиков, для британского фунта важными станут данные по рынку труда за июль и август. В случае, если статистика окажется положительной, то это окажет поддержку фунту. Пара GBP/USD в течение недели может торговаться в диапазоне 1,5500 – 1,5770.

Японская иена может продолжить ослабевать. ФРС США, так или иначе, начнет сворачивание монетарных стимулов, а Банк Японии их только разворачивает, что создает предпосылки для долгосрочного падения японской валюты. В случае преодоления уровня 100,00 целью движения для пары станет 101,50.