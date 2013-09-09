Гривня на закрытии межбанка повысилась к доллару

В понедельник, 9 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару повысились до 8,1705/8,1745 грн/долл. с 8,1720/8,1755 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,7755/10,7870 грн/евро с 10,7790/10,7900 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2453/0,2458 грн/рубль с 0,2449/0,2454 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33.2880 (-0.0470).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3160/1,3195.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1710/8,1735 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,7140/10,7235 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2444/0,2449 грн/рубль.